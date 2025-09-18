Carnevale 2026 sei giorni di festa nel quartiere Perriera | ecco i primi dettagli
Si avvia la macchina organizzativa e artistica per il Carnevale di Sciacca 2026. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Fabio Termine, ha approvato il bando per la realizzazione dei carri allegorici che animeranno la prossima edizione a febbraio. Il bando è rivolto agli enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: carnevale - giorni
Parchi divertimento, aumentano giorni di apertura e visitatori (grazie a Carnevale, Halloween e Natale): relax fuori stagione
A Ponte arriva “Anteprima Carnevale”: due giorni di tradizione e gusto
Anteprima Carnevale, a Ponte una due giorni di tradizione e gusto
Carnevale a Ravascletto, borgo montano della Carnia 5 giorni dal 01 al 05 marzo Una vacanza "intima", per un piccolo gruppetto, accolti in casa, cenando assieme attorno al fuoco e scoprendo i borghi e le attività che la Carnia ci regala. https://flumenviaggi.it/t - facebook.com Vai su Facebook
Calendario scolastico 2025/26: ritorno a scuola e ponti regione per regione; Il calendario scolastico 2025-2026; Calendario scolastico 2025-2026, quando cominciano le lezioni a settembre: elenco delle festività e dei ponti.
Carnevale Sciacca 2026, la Giunta approva il bando dell’edizione 2026 - La scadenza per la partecipazione è fissata entro le ore 14 del 2 ottobre 2025. grandangoloagrigento.it scrive
Carnevale 2026. Scelte le date. Tutte a febbraio - SANTA CROCEL’associazione Carnevale d’Autore si è riunita per fare il punto dell’edizione appena conclusasi e per cominciare a lavorare per il carnevale 2026. Come scrive lanazione.it