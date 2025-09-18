Carlo Monguzzi sulla delibera per San Siro | Un attacco alla democrazia resa totale della giunta alle squadre
La vicesindaca Anna Scavuzzo ha spiegato che per la delibera sulla vendita del 'Meazza' approvata ieri, 17 settembre, dalla giunta non sarà possibile "accettare alcun emendamento". Per Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, "è un attacco alla democrazia, il degno epilogo di una farsa che dura da anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sala indagato, le reazioni della politica milanese e romana. Carlo Monguzzi: “Peggio di Tangentopoli, il sindaco chiarisca o se ne vada”
A Milano si apre una settimana decisiva in merito alla (s)svendita dello storico stadio di San Siro. La delibera sulla cessione a Inter e Milan, infatti, andrà in Giunta questa settimana, probabilmente giovedì. Su Radio Onda d’Urto Carlo Monguzzi, consigliere co - facebook.com Vai su Facebook
Nuvole nere su delibera cessione Meazza a Inter e Milan. Le critiche della sinistra; Stadio San Siro, Monguzzi passa all'attacco sulla delibera di vendita: Non c'è maggioranza, sette voti contrari; San Siro verso l’ora della verità. Delibera in Giunta a metà settembre. Alcuni consiglieri ancora in bilico.
Vendita da 197 milioni per lo stadio San Siro, via libera della Giunta: cosa prevede la delibera - Vendita di San Siro: delibera approvata in Giunta, ora il voto decisivo in Consiglio comunale. Riporta notizie.it
Vendita del San Siro. La giunta milanese approva la delibera - Milano (Italia) Il sindaco di Milano Beppe Sala non si è neanche presentato in conferenza stampa a presentare la delibera sull’operazione urbanistica più importante di Milano degli ultimi anni, sulla ... ilmanifesto.it scrive