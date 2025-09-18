Carico di esplosivi per Israele diretto a Ravenna | Comune e Sapir dicono ' no'

Un nuovo carico di armamenti, per la precisione esplosivi, è in viaggio verso Ravenna, con l'obiettivo di raggiungere la destinazione finale del porto di Haifa, in Israele. Ma Ravenna stavolta dice 'no'. Questa è la notizia diffusa giovedì mattina dal sindaco Alessandro Barattoni in una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

