Carico di esplosivi per Israele diretto a Ravenna | Comune e Sapir dicono ' no'

Un nuovo carico di armamenti, per la precisione esplosivi, è in viaggio verso Ravenna, con l'obiettivo di raggiungere la destinazione finale del porto di Haifa, in Israele. Ma Ravenna stavolta dice 'no'. Questa è la notizia diffusa giovedì mattina dal sindaco Alessandro Barattoni in una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Traffico di armi da Ravenna a Israele: «Il sindaco può fare di più, con Sapir» - Intervista a Linda Maggiori, giornalista e attivista faentina che ha sollevato il caso del traffico di armi tra il porto di Ravenna e Israele ... Scrive ravennaedintorni.it

Nave con esplosivi per Israele al porto di Ravenna, scoppia la polemica - Il sindaco Barattoni chiede lumi al ministro dei Trasporti Salvini: "Non vogliamo essere complici del massacro a Gaza". Riporta rainews.it