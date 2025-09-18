Caressa | De Bruyne che va in panchina dopo 25 minuti e si mette subito a tifare per i compagni merita 8 in pagella

Fabio Caressa a Sky Sport commenta la sostituzione di Kevin De Bruyne dopo l’espulsione di Di Lorenzo nella sfida Manchester City-Napoli «Questi sono allenatori di spessore. Conte che fa uscire De Bruyne dopo 25 minuti per fare entrare Oliveira. E il giocatore senza battere ciglio esce.  De Bruyne che va in panchina, sorride e si mette a tifare per i compagni, in questa situazione emotiva vale 8 in pagella. È un professionista» L’attaccante del Napoli, che ha lasciato il City in estate era stato accolto all’Etihad Stadium con cori dei tifosi inglesi per De Bruyne e striscione che recita “King Kev”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

