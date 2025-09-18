Carceri Unicredit investe sui giovani a Taranto aula immersiva contro marginalità sociale
(Adnkronos) – A Taranto nasce un nuovo strumento di inclusione sociale: un’aula immersiva che unisce tecnologia, educazione e solidarietà. Il progetto, intitolato “Immersi nel mondo”, è stato realizzato presso il Centro socio-rieducativo per minori “Noi&Voi” della cooperativa sociale Kairos, nel cuore del quartiere Paolo VI, e reso possibile grazie al contributo di UniCredit tramite il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Carceri, Unicredit investe sui giovani, a Taranto aula immersiva contro marginalità sociale
