Carburanti Idrogeno rinnovabile | a Porto Marghera al via lavori per stazione rifornimento
(Adnkronos) – Eni e Agsm Aim Power, soci paritari della società in joint venture Green Hydrogen Venezia, annunciano in una nota congiunta l’avvio dei cantieri a Porto Marghera (Venezia) per la realizzazione dell’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile a servizio dei 94 autobus a idrogeno di Avm (Azienda Veneziana della Mobilità, che gestisce operativamente il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
