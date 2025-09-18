Carburanti Idrogeno rinnovabile | a Porto Marghera al via lavori per stazione rifornimento

(Adnkronos) – Eni e Agsm Aim Power, soci paritari della società in joint venture Green Hydrogen Venezia, annunciano in una nota congiunta l’avvio dei cantieri a Porto Marghera (Venezia) per la realizzazione dell’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile a servizio dei 94 autobus a idrogeno di Avm (Azienda Veneziana della Mobilità, che gestisce operativamente il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: carburanti - idrogeno

