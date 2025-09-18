Carabinieri in elicottero scoprono nel Reggino coltivazioni di cannabis dal valore di 200mila euro

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini denunciati e centinaia di piante di cannabis sequestrate nei boschi reggini: duro colpo al narcotraffico grazie ai Carabinieri di Palmi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

carabinieri in elicottero scoprono nel reggino coltivazioni di cannabis dal valore di 200mila euro

© Notizie.virgilio.it - Carabinieri in elicottero scoprono nel Reggino coltivazioni di cannabis dal valore di 200mila euro

In questa notizia si parla di: carabinieri - elicottero

Controlli dei carabinieri. Anche con l’elicottero

Va a cercare funghi e si perde. Attivati Carabinieri forestali, elicottero della Finanza e Soccorso alpino

Da Forlì l'elicottero dei carabinieri sorvola Piacenza

Litorale ionico reggino, carabinieri scoprono lido abusivo e lavoratori in nero.

carabinieri elicottero scoprono regginoCarabinieri in elicottero scoprono nel Reggino coltivazioni di cannabis dal valore di 200mila euro - Tre uomini denunciati e centinaia di piante di cannabis sequestrate nei boschi reggini: duro colpo al narcotraffico grazie ai Carabinieri di Palmi. Scrive virgilio.it

Coltivazione di marijuana scoperta nel reggino dai carabinieri - Una piantagione di marijuana è stata sequestrata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno trovato oltre duemila arbusti di cannabis sativa, ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Elicottero Scoprono Reggino