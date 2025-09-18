Carabinieri cambio al vertice nei reparti del comando provinciale dell' Arma | tutti i nuovi incarichi
Cambio della guardia nei reparti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo: nuove guide ai vertici. Una staffetta che porta nuove energie e competenze nei ruoli di comando di alcune delle principali articolazioni territoriali dell’Arma nel capoluogo siciliano. Tra i nuovi incarichi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - cambio
Cambio al vertice della Legione carabinieri Sicilia, l'Usic ringrazia il generale di divisione Giuseppe Spina
Carabinieri, cambio al vertice della Legione Toscana. Solazzo nuovo comandante
Trenta grammi di cocaina nascosti nel pomello del cambio dell’auto: arrestato dai carabinieri
Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Ascoli. Il maggiore Petruzzella subentra al maggiore Caruso #ANSA - X Vai su X
L'altro Corriere TV. . Vibo, cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, cambio al vertice nei reparti del comando provinciale dell'Arma: tutti i nuovi incarichi; Pisa, cambio al vertice dei carabinieri: Ivan Boracchia nuovo comandante provinciale; Carabinieri: cambio al vertice del reparto operativo di Modena.
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, cambio al vertice - Arezzo, 13 settembre 2025 – Lo scorso 8 settembre 2025 si sono avvicendati nell’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo il Colonnello Claudio Rubertà, trasferito a Roma per ... Secondo lanazione.it
Carabinieri: Gallucci al reparto operativo, Coppi al nucleo investigativo - Cambio ai vertici dei reparti investigativi dei carabinieri in provincia di Ravenna: arrivano il maggiore Coppi e il tenente Gallucci ... Lo riporta ravennaedintorni.it