Capuano | Chi si lamenta della sfuriata di Allegri preferiva Fonseca o Conceicao
A parlare della sfuriata di Allegri nel finale di Milan-Bologna, con un tweet sul suo profilo X, è stato Giovanni Capuano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: capuano - lamenta
Volevo comunicare qualcosa di veramente increscioso. Ieri sono andata a mangiare la pizza senza glutine “sapore estivo” di Capuano ad Aversa. La peggior pizza senza glutine mai mangiata. Panetto preso dal freezer e messo in forno. Risultato? Una cosa “‘ - facebook.com Vai su Facebook
Capuano sta con Allegri: "L'essenza del calcio è il risultato, il resto aria fritta" - L'allenatore Ezio Capuano, intervistato sul Corriere della Sera di oggi, si sofferma anche su una valutazione sull'operato del collega juventino Massimiliano Allegri, partendo dai complimenti arrivati ... Da m.tuttomercatoweb.com