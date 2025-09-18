Capitaneria di Porto di Torre del Greco cambio al vertice | la novità

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco. La cerimonia di avvicendamento si è svolta a Villa Campolieto a Ercolano, con il passaggio di consegne tra il capitano di fregata Leonello Salvatori e il suo successore Angelo Labella, nuovo comandante del porto e capo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capitaneria - porto

“160 anni di storia”, l’opera d’arte dedicata alla Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino

Tre dispersi in mare, ricerche della Capitaneria di Porto

Traghetto bloccato in porto dopo l'ispezione della Capitaneria, Caronte&Tourist annuncia un ricorso

Capitaneria di Porto di Torre del Greco, cambio al vertice: la novità; Marittimi in protesta presso la sede della Capitaneria di Torre del Greco; Stagione balneare 2025: Comuni costieri fanno il punto a Torre del Greco.

capitaneria porto torre grecoCambio al vertice Capitaneria Porto nel Napoletano - Cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Torre del Greco in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli). Riporta ansa.it

Capitaneria di Porto di Torre del Greco, cambio al vertice: la novità - Dopo un anno di attività, Leonello Salvatori lascia l’incarico per assumere un ruolo al Reparto ambientale marino del Comando generale delle Capitanerie presso il Ministero dell’Ambiente ... Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Capitaneria Porto Torre Greco