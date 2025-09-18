Capitali Usa algoritmo cinese | l’affare TikTok e le prove di dialogo Washington-Pechino

TikTok alla fine sarà a stelle e strisce nel capitale ma ancora un po’ cinese nella sostanza: l’accordo tra Washington e Pechino per il futuro del noto social network, di proprietà dell’azienda cinese ByteDance, e per conformare TikTok alla normativa statunitense e al superamento dei rischi legati a possibili minacce alla sicurezza nazionale paventati in America, mostra tanto il fatto che con la Repubblica Popolare ogni approccio non dialogante è destinato a rimanere lettera morta quanto, in prospettiva, l’esistenza di spazi di dialogo tra le due potenze divise dal Pacifico. TikTok, una partnership con Oracle al centro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

