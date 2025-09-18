Pistoia, 18 settembre 2025 – Il verdetto ancora non c’è. Non ai microfoni. Ma il dado è a un passo dall’esser tratto. E bisbiglii di fondo sembrano suggerire un esito: vittoria probabilmente già in tasca. Ultimo atto ieri a Roma a Palazzo del Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura, del cammino che porterà all’elezione di Capitale Italiana del Libro 2026. Titolo per il quale, com’è noto, anche Pistoia è in corsa. Dopo un iter avviato in giugno e la successiva scrematura a cinque, ieri nella Capitale si è tenuta l’audizione, occasione per presentare i progetti collegati alla candidatura davanti alla giuria che certo già conosceva i dossier, ma che qui ha avuto l’opportunità di rivolgere domande ai diretti interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale Italiana del Libro, Pistoia spera nel trionfo