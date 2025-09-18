Capitale Italiana del Libro Pistoia spera nel trionfo

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 18 settembre 2025 – Il verdetto ancora non c’è. Non ai microfoni. Ma il dado è a un passo dall’esser tratto. E bisbiglii di fondo sembrano suggerire un esito: vittoria probabilmente già in tasca. Ultimo atto ieri a Roma a Palazzo del Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura, del cammino che porterà all’elezione di Capitale Italiana del Libro 2026. Titolo per il quale, com’è noto, anche Pistoia è in corsa. Dopo un iter avviato in giugno e la successiva scrematura a cinque, ieri nella Capitale si è tenuta l’audizione, occasione per presentare i progetti collegati alla candidatura davanti alla giuria che certo già conosceva i dossier, ma che qui ha avuto l’opportunità di rivolgere domande ai diretti interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

capitale italiana del libro pistoia spera nel trionfo

© Lanazione.it - Capitale Italiana del Libro, Pistoia spera nel trionfo

In questa notizia si parla di: capitale - italiana

Catania avvia ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Capitale italiana della cultura 2028, parte il confronto con i cittadini. Dai 'Cantieri cultura' il dossier finale

Il CESVOLAB si prepara all’Assemblea Aperta: al centro il progetto “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”

Capitale Italiana del Libro 2026: le 5 città finaliste; Capitale italiana del libro 2026, Pistoia è tra le cinque città finaliste; Capitale italiana del libro per l’anno 2026, firmato il decreto per la giuria.

capitale italiana libro pistoiaRoma, audizioni per la Capitale italiana del libro 2026 - Si svolgono oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, le audizioni pubbliche dei cinque Comuni finalisti per la Capitale italiana del libro 2026. Segnala trmtv.it

Capitale italiana del libro 2026, ecco le 5 città finaliste - Il Ministero della Cultura ha reso noti i cinque Comuni finalisti per la Capitale italiana del libro 2026, selezionati dalla giuria ... Secondo orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Capitale Italiana Libro Pistoia