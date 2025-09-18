Capitale Italiana del Libro Pistoia spera nel trionfo
Pistoia, 18 settembre 2025 – Il verdetto ancora non c’è. Non ai microfoni. Ma il dado è a un passo dall’esser tratto. E bisbiglii di fondo sembrano suggerire un esito: vittoria probabilmente già in tasca. Ultimo atto ieri a Roma a Palazzo del Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura, del cammino che porterà all’elezione di Capitale Italiana del Libro 2026. Titolo per il quale, com’è noto, anche Pistoia è in corsa. Dopo un iter avviato in giugno e la successiva scrematura a cinque, ieri nella Capitale si è tenuta l’audizione, occasione per presentare i progetti collegati alla candidatura davanti alla giuria che certo già conosceva i dossier, ma che qui ha avuto l’opportunità di rivolgere domande ai diretti interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: capitale - italiana
Catania avvia ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028
Capitale italiana della cultura 2028, parte il confronto con i cittadini. Dai 'Cantieri cultura' il dossier finale
Il CESVOLAB si prepara all’Assemblea Aperta: al centro il progetto “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”
Audizione della Città Tito al Ministero della Cultura per il titolo di “Capitale Italiana del Libro 2026”. Il servizio del tgrraibasilicata che si ringrazia per l’attenzione Vai su Facebook
Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027: i quattro progetti finalisti https://ift.tt/OTras4q - X Vai su X
Capitale Italiana del Libro 2026: le 5 città finaliste; Capitale italiana del libro 2026, Pistoia è tra le cinque città finaliste; Capitale italiana del libro per l’anno 2026, firmato il decreto per la giuria.
Roma, audizioni per la Capitale italiana del libro 2026 - Si svolgono oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, le audizioni pubbliche dei cinque Comuni finalisti per la Capitale italiana del libro 2026. Segnala trmtv.it
Capitale italiana del libro 2026, ecco le 5 città finaliste - Il Ministero della Cultura ha reso noti i cinque Comuni finalisti per la Capitale italiana del libro 2026, selezionati dalla giuria ... Secondo orizzontescuola.it