Capitale dell’Arte contemporanea Varese e Gallarate escono di scena
La delusione è grande: Varese e Gallarate non saranno Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027. La giuria ha escluso dalla finale del prestigioso riconoscimento il progetto preparato insieme dalle due città, sostenuto con convinzione dai sindaci, Davide Galimberti (Varese) e Andrea Cassani (Gallarate), con il supporto della Regione. Delusione non vuole però dire rinunciare al lavoro di rete avviato, che anzi - fanno sapere dai due Comuni - proseguirà in vista di ulteriori opportunità di sviluppo e promozione territoriale. Le quattro finaliste sono Alba (Cuneo), Foligno (Perugia), Pietrasanta (Lucca) e Termoli (Campobasso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Arte, storia e un tocco di classe. La stella della danza Buriassi nel comitato di Sarzana capitale
Arte, cultura, bellezza ma anche aria condizionata, con questo caldo record i turisti si rifugiano nei musei della capitale.
Accademia di Carrara in campo. Altro supporter per Pietrasanta: "Giusto che sia capitale d’arte"
Capitale dell’arte 2027 La città sogna la finale.
