La delusione è grande: Varese e Gallarate non saranno Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027. La giuria ha escluso dalla finale del prestigioso riconoscimento il progetto preparato insieme dalle due città, sostenuto con convinzione dai sindaci, Davide Galimberti (Varese) e Andrea Cassani (Gallarate), con il supporto della Regione. Delusione non vuole però dire rinunciare al lavoro di rete avviato, che anzi - fanno sapere dai due Comuni - proseguirà in vista di ulteriori opportunità di sviluppo e promozione territoriale. Le quattro finaliste sono Alba (Cuneo), Foligno (Perugia), Pietrasanta (Lucca) e Termoli (Campobasso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capitale dell’Arte contemporanea. Varese e Gallarate escono di scena