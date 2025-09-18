Capello | L’Inter mi è sembrata più tonica Esposito mi ha impressionato per un motivo

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, dopo la vittoria dell’Inter sul campo dell’Ajax in Champions League. Tutti i dettagli. La vittoria dell’ Inter ad Amsterdam contro l’ Ajax in  Champions League ha acceso i riflettori anche negli studi televisivi, dove Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista di Sky Sport, ha analizzato il successo nerazzurro. L’ex tecnico ha offerto uno sguardo attento sia sulla prestazione collettiva della squadra guidata da Cristian Chivu, sia sul sorprendente esordio europeo del giovane attaccante Francesco Pio Esposito, mettendone in luce qualità, movimenti e prospettive future. 🔗 Leggi su Internews24.com

capello l8217inter mi 232 sembrata pi249 tonica esposito mi ha impressionato per un motivo

© Internews24.com - Capello: «L’Inter mi è sembrata più tonica. Esposito mi ha impressionato per un motivo»

In questa notizia si parla di: capello - inter

Capello: "Vede la porta, è strutturato e Chivu lo conosce: Inter, Pio Esposito merita fiducia"

Fabio Capello su Pio Esposito: «L’Inter dovrebbe tenerlo, ecco perché»

Capello: "Calha è il Rodri dell'Inter, ma certe beghe si risolvono in un altro modo..."

Cerca Video su questo argomento: Capello L8217inter 232 Sembrata