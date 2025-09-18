Capello esalta Yildiz | È un simbolo come lo è stato Del Piero La Juventus ora se lo goda finché può perchè in futuro…

Juventusnews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capello esalta Yildiz: «È un simbolo come lo è stato Del Piero». Poi parla anche del suo possibile futuro: le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Alla  Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato di  Kenan Yildiz, talento della  Juventus, tracciando un parallelo con uno dei simboli della storia bianconera,  Alessandro Del Piero. Capello sottolinea innanzitutto l’importanza del ruolo e della personalità che il giovane esterno sta mostrando: « C’è un Del Piero in questo Yildiz. Lo vedo come un’immagine importante della Juventus, come lo è stato Ale che ancora oggi riesce ad esserlo. Lui in questo momento è il 10, indossa la maglia che ha più valore storico in assoluto e lo fa con voglia e personalità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

capello esalta yildiz 200 un simbolo come lo 232 stato del piero la juventus ora se lo goda finch233 pu242 perch232 in futuro8230

© Juventusnews24.com - Capello esalta Yildiz: «È un simbolo come lo è stato Del Piero. La Juventus ora se lo goda finché può perchè in futuro…»

In questa notizia si parla di: capello - esalta

Capello: "Yildiz punto di riferimento, ma i rientri di Bremer e Gatti faranno la vera differenza" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla così dell'attacco della Juventus in vista della prossima stagione sportiva: "Yildiz è un fattore estremamente positivo. Riporta tuttomercatoweb.com

Capello: "Juventus, adesso non si scherza più. Yildiz possiede l'umiltà del campione" - Intervenuto ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha presentato il match fra Juventus e Real Madrid di questa sera: "Adesso non si scherza più. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Esalta Yildiz 200