Capanna Mambretti cent’anni di Orobie

Sondriotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo un rifugio, ma un simbolo di resilienza e di amore per le Orobie: la capanna Mambretti compie centanni e un volume appena pubblicato ne racconta storia, curiosità e valore per alpinisti e ricercatori. Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20.45 presso la Sala comunale Songini di Piateda. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

