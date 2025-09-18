Capanna Mambretti cent’anni di Orobie
Non è solo un rifugio, ma un simbolo di resilienza e di amore per le Orobie: la capanna Mambretti compie cent’anni e un volume appena pubblicato ne racconta storia, curiosità e valore per alpinisti e ricercatori. Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20.45 presso la Sala comunale Songini di Piateda. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
