Caos viabilità Mennuni scrive al sindaco Gualtieri | Lasci stare la crociata ideologica contro le auto e pensi di più ai romani

Capitale in ginocchio, traffico fuori controllo, mezzi pubblici inefficienti, romani in crisi di nervi. Cmplice l’amore smisurato dell’amministrazione capitolina per le piste ciclabili, di cui non si sente il bisogno quando nascono come funghi in aree della città già a corto di soste. Una situazione incandescente che ha generato un malcontento crescente nei cittadini di molte zone di Roma, ormai sul piede di guerra. Presa carta e penna, Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia già combattiva consigliera di Roma Capitale, ha inviato una garbata ma decisa lettera al sindaco Roberto Gualtieri invitandolo ad abbandonare la crociata ideologica contro le auto per concentrarsi sulla qualità della vita dei romani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

