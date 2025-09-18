Caos sulla Modena Sassuolo | incidente paralizza la viabilità ferito anche il capo dei vigili

Modena, 18 settembre 2025 – Paura e disagi martedì notte sulla Modena Sassuolo, in direzione Sassuolo a seguito di un maxi incidente che ha paralizzato la circolazione. Non solo: nel rocambolesco schianto ma, fortunatamente, senza riportare lesioni gravi è rimasto suo malgrado coinvolto anche il comandante dell polizia locale Alberto Sola che è rimasto lievemente ferito. Sola si era infatti da poco immesso in tangenziale e stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro quando è stato ‘colpito’ da un’altra auto. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. L’incidente è accaduto poco prima di mezzanotte, intorno alle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

