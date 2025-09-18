Caos alla camera scoppia la rissa tra deputati | cos’é successo
– La giornata del 29 maggio 2024 è stata segnata da forti tensioni all’interno della Camera dei Deputati, dove si è assistito ad uno scontro senza precedenti durante la discussione sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Il dibattito, già acceso per la delicatezza del tema, è degenerato in una rissa verbale e fisica che ha richiesto la sospensione della seduta. A rendere ancora più difficile la situazione è stata la concomitanza delle proteste delle opposizioni contro la gestione del conflitto a Gaza, che hanno contribuito a un clima di grande polarizzazione tra le parti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Caos alla Camera dopo voto separazione carriere con seduta sospesa
