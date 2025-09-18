Caos alla Camera dopo voto separazione carriere con seduta sospesa
Roma, 18 set. (askanews) – Caos in Aula alla Camera subito dopo il voto sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere. Le opposizioni, hanno denunciato la scorrettezza di vedere applaudire anche gli esponenti del governo. Chiara Braga del Pd, l'ha definita "scena patetica" in cui "anche il ministro degli esteri si è alzato per applaudire". Il vicepresidente della Camera Sergio Costa ha cercato di calmare gli animi e dare la parola alla capogruppo Pd che voleva intervenire sull'ordine dei lavori ma non è essendoci riuscito ha sospeso la seduta per alcuni minuti.
