Cantù direttore de I Teatri | Il sogno? Un caffè letterario affacciato sulla piazza Una scommessa per la città
Paolo Cantù – il filosofo applicato al teatro come qualcuno lo definisce – ha 50 anni e negli ultimi sette e mezzo è stato alla guida della Fondazione che gestisce – caso unico in Italia – tre teatri nella stessa piazza, con quasi 700 aperture di sipario l’anno, cartelloni, festival, campus estivi per bambini e ragazzi. Cantù, si può tracciare un percorso della sua direzione reggiana fino a oggi? «Sono arrivato qui nel 2018, in mezzo sono passate tante cose belle e anche tante tempeste. In primis il Covid, ma non è l’unica. Penso che abbiamo fatto un percorso molto importante, con il cda e con l’amministrazione, con i colleghi che lavorano ogni giorno con me a provare a immaginare che cosa deve essere un’istituzione culturale, un teatro nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cant - direttore
Kumbulla, il ritorno all’Espanyol si allontana: parla il direttore sportivo Garagarza
Iran, direttore Aiea bandito da siti nucleari: “Teheran potrebbe tornare presto ad arricchire uranio”
Filming Silo stagione 2: l’esperienza folle del direttore della fotografia Baz Irvine
Ieri il Ferrara Film Festival era rappresentato dal Direttore Generale Giorgio Ferroni (@giorgio_ferroni81) nel salotto giornalistico e culturale “Stile, Stelle e Passerelle” di Bologna in una bellissima serata dedicata al Cinema organizzato in occasione della ceri - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Cantù, direttore de I Teatri: "Abbiamo la stessa esigenza: dare forma alle voci della comunità" - Il 140° compleanno del Carlino oggi sarà ospitato nella prestigiosa Sala degli Specchi del Valli "C’è bisogno di uno sguardo critico, di un contrappunto che accompagni, documenti, giudichi, pungoli" . Si legge su msn.com