Paolo Cantù – il filosofo applicato al teatro come qualcuno lo definisce – ha 50 anni e negli ultimi sette e mezzo è stato alla guida della Fondazione che gestisce – caso unico in Italia – tre teatri nella stessa piazza, con quasi 700 aperture di sipario l’anno, cartelloni, festival, campus estivi per bambini e ragazzi. Cantù, si può tracciare un percorso della sua direzione reggiana fino a oggi? «Sono arrivato qui nel 2018, in mezzo sono passate tante cose belle e anche tante tempeste. In primis il Covid, ma non è l’unica. Penso che abbiamo fatto un percorso molto importante, con il cda e con l’amministrazione, con i colleghi che lavorano ogni giorno con me a provare a immaginare che cosa deve essere un’istituzione culturale, un teatro nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantù, direttore de I Teatri: “Il sogno? Un caffè letterario affacciato sulla piazza. Una scommessa per la città”