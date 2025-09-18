Cantiere Bus Rapid Transit i lavori arrivano in via sicilia | cambia la viabilità percorso pedonale alternativo

Continua a crescere il percorso Bus Rapid Transit a Perugia. Con la nuova ordinanza dirigenziale sono stati adottati nuovi provvedimenti alla circolazione pedonale in via Sicilia nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Bus Rapid Transit – infrastrutturazione del corridoio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Taranto, Salvini inaugura cantiere Bus Rapid Transit: «Un'occasione per la città» - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato a Taranto all’inaugurazione dell’avvio della fase di cantierizzazione del Deposito ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Salvini inaugura a Taranto cantiere Bus rapid transit - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato a Taranto all'inaugurazione dell'avvio della fase di cantierizzazione del Deposito mezzi ... Lo riporta ansa.it