Canottaggio l’otto femminile azzurro sogna la finale mondiale a Shanghai

Dopo il bronzo europeo e il quinto posto in Coppa del Mondo, l'Italia torna in acqua dal 21 settembre: "Ci siamo preparate al meglio, vogliamo un piazzamento di prestigio". Dopo una stagione in crescita, l' otto femminile azzurro è pronto a sfidare il mondo ai Mondiali Assoluti di Shanghai. Le batterie sono in programma domenica 21 settembre alle 5:15 (ora italiana), le semifinali martedì 23 e la finale giovedì 25 alle 8:30.