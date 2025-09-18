Canottaggio l’otto femminile azzurro sogna la finale mondiale a Shanghai
Dopo il bronzo europeo e il quinto posto in Coppa del Mondo, l’Italia torna in acqua dal 21 settembre: “Ci siamo preparate al meglio, vogliamo un piazzamento di prestigio”. Dopo una stagione in crescita, l’ otto femminile azzurro è pronto a sfidare il mondo ai Mondiali Assoluti di Shanghai. Le batterie sono in programma domenica 21 settembre alle 5:15 (ora italiana), le semifinali martedì 23 e la finale giovedì 25 alle 8:30. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - otto
Canottaggio, due ori ed otto podi complessivi per l’Italia agli Europei U23
Europei U23, otto medaglie azzurre: protagonisti i ragazzi della Sportiva Murcarolo È un bilancio da incorniciare quello dell’Italia del canottaggio agli Europei Under 23 di Racice, in Repubblica Ceca: otto medaglie conquistate e un ruolo da protagonisti per la - facebook.com Vai su Facebook
Under 23: due titoli europei e otto medaglie per l’Italia a Racice https://tinyurl.com/mseev6yt #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #ERU23CH #EuropeanRowing - X Vai su X
Canottaggio: 14 equipaggi azzurri per i Mondiali di Shanghai - Dal 21 al 28 settembre, il canottaggio azzurro è in gara a Shanghai per i mondiali assoluti e pararowing. Scrive ansa.it