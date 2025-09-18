L’Italia non schiererà 2 dei 15 equipaggi inizialmente iscritti ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre: saranno dunque 13 le imbarcazioni azzurre al via, pur restando 41 gli atleti coinvolti, con le riserve che salgono però da 1 a 3. Non sarà in gara il due senza senior maschile, con Francesco Pallozzi ed Alessandro Bonamoneta che gareggeranno nella regata delle riserve, così come farà anche Edoardo Caramaschi. Non scenderà in acqua neppure il quattro senza senior femminile di Giorgia Pelacchi, Clara Guerra, Kiri English Hawke ed Aisha Rocek. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, l’Italia ritira due equipaggi ai Mondiali: cambia la composizione delle ammiraglie azzurre