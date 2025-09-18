Cannabis light il fatturato dei commercianti foggiani stroncato dal ' trabocchetto del decreto Sicurezza
Fino a 150mila euro di fatturato annuo: un volume d’affari in cui la vendita delle infiorescenze spesso pesa parecchio, rappresentando dal 50 al 70% degli incassi. O almeno così accadeva fino a qualche tempo fa, in Capitanata, ai pochi titolari di grow-shop e smart-shop specializzati (anche). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: cannabis - light
