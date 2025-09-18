Cani e gatti in aereo | la classifica delle compagnie più pet-friendly e le nuove regole Enac

Lo studio AirAdvisor 2025 incorona cinque compagnie europee davvero accoglienti per cani e gatti, mentre molte restano indietro con divieti e politiche frammentate. Intanto nei mesi scorsi l’Enac ha introdotto nuove regole per gli animali in cabina ma si tratta di una facoltà per i vettori. E secondo Booking.com due italiani su tre vorrebbero Fido anche sui voli internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cani e gatti in aereo: la classifica delle compagnie più pet-friendly e le nuove regole Enac

In questa notizia si parla di: cani - gatti

Attentato a cani e gatti. “Spugne fritte gettate per strada come esca”

Cani e gatti “sentono” davvero in anticipo la gravidanza della loro amica umana?

Gatti uccisi all'Asp di via La Loggia, l'accusa: "Sono stati sbranati dai cani, colpa di un cancello aperto"

#Regali per gli amanti di #cani e #gatti. #Personalizzabili. #Fatti a mano nel nostro #laboratorio di #Madrid. Indirizzo: Calle Luisa Fernanda 19, 28008, Madrid. - X Vai su X

Toelettatura Le Impronte- Dagoberto pensione cani-gatti Vai su Facebook

In aereo con cani e gatti: la classifica delle compagnie più pet-friendly e le nuove regole Enac; Compagnie aeree pet-friendly: le migliori per gli animali in viaggio; Volare insieme agli amici a quattro zampe: le compagnie aeree più pet-friendly d’Europa.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Lo studio AirAdvisor 2025 incorona cinque compagnie europee davvero accoglienti per cani e gatti, mentre molte restano indietro con divieti e politiche frammentate. Lo riporta vanityfair.it

Compagnie aeree pet-friendly: le migliori per gli animali in viaggio - Cani, gatti e altri animali sono membri della famiglia che vengono accuditi come tali. dilei.it scrive