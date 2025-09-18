Cane morto ad Ancona AIDAA | Narcos doveva essere sequestrato non ucciso

ANCONA - L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente oggi invierà un esposto alla procura di Ancona per chiedere indagini «serie e trasparenti» sull'uccisione del cane Narcos avvenuta nei giorni scorsi in un parco del capoluogo marchigiano. L'Associazione in un breve comunicato scrive. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Il cane, di nome 'Narcos', è morto durante quello che doveva essere un semplice accertamento di polizia in un'area verde in via Osimo. Le versioni della proprietaria e della questura sull'accaduto

Ancona, poliziotto spara e uccide un cane: la proprietaria racconta l'orrore vissuto - Tragedia nel parco di Ancona: un agente spara e uccide il cane di una giovane proprietaria.

