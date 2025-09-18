Cancro colon-retto Aspirina dimezza rischio recidive | lo studio
(Adnkronos) – Basse dosi di Aspirina, il noto farmaco antinfiammatorio a base di acido acetilsalicilico, possono dimezzare il rischio di recidiva nei pazienti operati per cancro al colon-retto con una specifica mutazione genetica che ricorre in 2 casi su 5. Lo dimostra lo studio Alascca, condotto da un team svedese del Karolinska Institutet e del . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: cancro - colon
"Cancro al colon, il sintomo da non sottovalutare mai prima che sia tardi"
Expo 2025 Osaka, Abenavoli: “L’acido clorogenico blocca sviluppo cancro del colon”
James Van Der Beek testimonial contro il cancro del colon-retto: “Sottoporti allo screening può salvarti la vita”
Un nuovo studio scientifico, basata sull’analisi dei dati di oltre 19.000 partecipanti, ha evidenziato come l’assunzione giornaliera di un certo tipo di verdure è stata associata a un riduzione del 20% del rischio di cancro al colon - facebook.com Vai su Facebook
Aspirina e cancro colon-retto, dimezzato il rischio di recidiva: la scoperta; %%title%% %%page%% | %%sitename%%; Tumore del colon-retto: a chi può giovare l’aspirina.
Cancro colon-retto, Aspirina dimezza rischio recidive: lo studio - Uno studio svedese rivela che basse dosi di Aspirina dimezzano il rischio di recidiva nel cancro al colon- Riporta adnkronos.com
Cancro: l'aspirina può limitare le metastasi? Lo studio di Cambridge - L'aspirina, uno dei farmaci più venduti anche in Italia, viene utilizzata quotidianamente da milioni di persone per il trattamento sintomatico di mal di testa e di denti, ma anche nevralgie, dolori ... Secondo gazzetta.it