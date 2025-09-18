Cancellato lo show di Kimmel per i commenti su Kirk Trump esulta | Nessun talento

Stop a tempo indeterminato al “Jimmy Kimmel Live”: questa la decisione della rete Abc dopo le parole del celebre conduttore sull’omicidio di Charlie Kirk. Lo show sarà interrotto immediatamente e per un “futuro prevedibile”, quanto reso noto dall’emittente. La svolta arriva in seguito alle minacce del presidente della Federal Communications Commission (Fcc), Brendan Carr, che nel corso di un podcast aveva parlato di possibili azioni contro Disney e Abc. Ma andiamo per gradi. Tra i volti più conosciuti di Hollywood, Kimmel aveva messo nel mirino i repubblicani per la reazione all’omicidio di Kirk nella puntata di lunedì: "Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

