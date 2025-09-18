Camporini | Italia disarmata Leva obbligatoria? Impossibile costa troppo

Imolaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto apertamente che l'Italia non è pronta per una eventuale guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

camporini italia disarmata leva obbligatoria impossibile costa troppo

© Imolaoggi.it - Camporini: “Italia disarmata. Leva obbligatoria? Impossibile, costa troppo”

In questa notizia si parla di: camporini - italia

Cosa può fare (da sola) l’Italia in Libano. Parla il gen. Camporini

Guerra all’Italia? L’ex generale Camporini lancia l’allarme: “Siamo disarmati. La Russia potrebbe attaccarci dalla Libia”

Russia, Putin attaccherà l'Italia? Camporini: «Ottimistico pensare che non lo farà. Nostro esercito inadeguato, mancano uomini e mezzi»

Camporini: Italia disarmata, mancano uomini e mezzi per la guerra. I russi potrebbero attaccarci facilmente dalla Libia.

Camporini: "Italia disarmata, mancano uomini e mezzi per la guerra. I russi potrebbero attaccarci facilmente dalla Libia" - L'ex generale: "Potremmo schierare solo 15- Scrive affaritaliani.it

camporini italia disarmata levaGuerra all’Italia? L’ex generale Camporini lancia l’allarme: “Siamo disarmati. La Russia potrebbe attaccarci dalla Libia” - La recente dichiarazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui l'Italia non sarebbe pronta ad affrontare un eventuale conflitto contro la ... Secondo thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Camporini Italia Disarmata Leva