Campionati Master di Beach Sprint ottimo bottino per la Canottieri Mondello | 4 titoli italiani e 3 argenti
La Canottieri Mondello torna da Barletta con un risultato strepitoso: 4 titoli italiani conquistati ai Campionati Master di Beach Sprint, oltre a 3 preziosi argenti. Il primo oro è arrivato nel quattro di coppia femminile 4354 anni, grazie al misto Mondello–DLF Chiusi con Chiara Sacco, Maria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
