La Canottieri Mondello torna da Barletta con un risultato strepitoso: 4 titoli italiani conquistati ai Campionati Master di Beach Sprint, oltre a 3 preziosi argenti. Il primo oro è arrivato nel quattro di coppia femminile 4354 anni, grazie al misto Mondello–DLF Chiusi con Chiara Sacco, Maria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Beach Sprint: proclamati a Barletta i campioni d'Italia Master 2025; Campionati Master di Beach Sprint, ottimo bottino per la Canottieri Mondello: 4 titoli italiani e 3 argenti; Simona Barnao trionfa ai Campionati Italiani Master: orgoglio di Cinisi.

campionati master beach sprintCanottieri Mondello conquista 4 titoli italiani e tre argenti - "Uno straordinario risultato che premia l’impegno dei nostri atleti e il lavoro instancabile dei nostri tecnici", dice il presidente Landolina ... Da rainews.it

campionati master beach sprintEnzo Cirillo sul podio: secondo posto ai Campionati Italiani di Beach Sprint a Barletta per il Circolo Velico Reggio - Lo scorso week end, sul lungomare “Pietro Mennea” di Barletta in Puglia, si è svolto il Campionato Italiano di Beach Sprint, ovvero la disciplina del canottaggio costiero praticato su imbarcazioni ... Riporta reggiotv.it

