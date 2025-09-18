Campionati Italiani di Società Master su Pista | Catania diventa cuore pulsante dell’atletica Master

Cataniatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania ospita i Campionati Italiani di Società Master su Pista. Il 20 e 21 settembre 2025 il capoluogo etneo diventerà la capitale italiana dellatletica Master. In pista si sfideranno 26 società maschili e 25 femminili, per un totale di oltre 900 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

