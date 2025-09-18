Campionati Italiani di Società Master su Pista | Catania diventa cuore pulsante dell’atletica Master
Catania ospita i Campionati Italiani di Società Master su Pista. Il 20 e 21 settembre 2025 il capoluogo etneo diventerà la capitale italiana dell’atletica Master. In pista si sfideranno 26 società maschili e 25 femminili, per un totale di oltre 900 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: campionati - italiani
Street Show, Samuele e Rebecca conquistano l'argento ai campionati italiani
Campionati italiani Fidesm, pioggia di medaglie d'oro per la Scuola di danza maestra Filippi - Circolo La Rosa. I risultati
Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia
Campionati Italiani Seniores 2025 – Lainate (MI) La Basilicata sarà presente con 4 atleti ai prossimi Campionati Italiani di Bocce (specialità Raffa, categorie B e C, maschili e femminili) in programma a Lainate sabato 20 e domenica 21 settembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Il Milan di Allegri è la squadra dei cinque grandi campionati che concede meno XG (la seconda ne ha il doppio…) e meno tiri. Servono conferme a Udine, con il Napoli e oltre, ma molto è cambiato. Un articolo su http://Gazzetta.it. - X Vai su X