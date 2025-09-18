Campania Mater | successo senza precedenti per la due giorni sull’agricoltura

Napoli, 18 settembre 2025 – Si è conclusa con uno straordinario successo Campania Mater. Il Modello Campania per il cibo che verrà, la due giorni dedicata all’agricoltura, tenutasi il 17 e 18 settembre al Palazzo Reale di Napoli.Un evento unico nel suo genere, che ha visto oltre 160 esperti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

