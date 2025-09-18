Campagne pubblicitarie le 7 più scandalose di sempre

Vanityfair.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si sono limitate a far discutere; alcune hanno lasciato pubblico e addetti ai lavori a bocca aperta. Provocatorie, irriverenti e controverse, ecco le campagne pubblicitarie glamour che ci hanno regalato brividi e sono passate alla storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

campagne pubblicitarie le 7 pi249 scandalose di sempre

© Vanityfair.it - Campagne pubblicitarie, le 7 più «scandalose» di sempre

In questa notizia si parla di: campagne - pubblicitarie

Israele spende 40 milioni di euro per campagne pubblicitarie online. Tra i beneficiari Google e X

Le campagne pubblicitarie moda più glamour dell’Autunno Inverno 2025

Cerca Video su questo argomento: Campagne Pubblicitarie 7 Pi249