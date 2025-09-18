Camp Rock 3 il nuovo capitolo della saga è già in produzione e uscirà nel 2026

Dopo anni di attesa da parte dei fan, è arrivato finalmente l'annuncio. I rumors che circolavano su TikTok hanno una conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Camp Rock 3, il nuovo capitolo della saga è già in produzione e uscirà nel 2026

