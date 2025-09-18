Camp Rock 3 | annunciato il nuovo film con i Jonas Brothers

Interpretati da Demi Lovato e dai Jonas Brothers, Camp Rock del 2008 e Camp Rock: The Final Jam del 2010 hanno raccontano le vicissitudini di aspiranti artisti in un campo estivo musicale. Disney Branded Television ha ora annunciato che è in lavorazione un Camp Rock 3, con Joe, Nick e Kevin Jonas che riprenderanno i ruoli di Shane, Nick e Jason Gray, i membri della band immaginaria Connect 3. Lovato (che a quanto pare non reciterà nel film) e i Jonas Brothers saranno anche i produttori esecutivi, mentre tornerà anche Maria Canals-Barrera ( I maghi di Waverly ), membro del cast originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it