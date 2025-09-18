Camminata della salute saranno due giornate nel segno del benessere

Due giornate di salute e movimento per tutti. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre Ferrara parteciperà alla ’Wellness Week 2025, la settimana del movimento e dei sani stili di vita’ promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione, con due eventi organizzati da Esercizio Vita Medical Fitness e patrocinati dal Comune. Si comincerà il 24 settembre con una ’Camminata della salute’ gratuita e aperta a tutti. Ritrovo davanti alla Farmacia Comunale numero 1 di piazzale San Giovanni e partenza alle 18. E si proseguirà poi il 25 settembre con lo show ’Sintonizzati sulla tua salute’, alle 20,30 alla Sala Estense di piazza Municipio, a partecipazione gratuita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camminata della salute, saranno due giornate nel segno del benessere

