Camion nel fosso conducente leggermente ferito

Udinetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe ferito solo lievemente il conducente del camion che oggi pomeriggio è finito in un fosso sulla strada regionale 356 (via Cormons), tra Spessa e Noax. Stando alle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma, avvenuta intorno alle 15 e 30. L'autoarticolato è l'unico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camion - fosso

Camion nel fosso, conducente leggermente ferito; Fuori strada con il camion, autista illeso; Auto contro pullman di studenti: una morta e sette feriti, anche una ragazza incinta.

Incidente tra auto e camion, la vettura si accartoccia nel fosso: conducente incastrato tra le lamiere, è ferito - Un'auto e un camion si sono scontrati sulla strada regionale 463 nel comune di Flaibano, in provincia di Udine. ilgazzettino.it scrive

camion fosso conducente leggermenteScontro frontale tra auto e camion sulla Paullese: morto il 50enne Michele Boschi - La Volkswagen Polo su cui viaggiava la vittima si è ribaltata nel fosso a bordo strada. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Camion Fosso Conducente Leggermente