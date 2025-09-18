Camion in fiamme nella notte in A1 | chiusa la panoramica a Barberino

BARBERINO DEL MUGELLO – Camion in fiamme nella notte sulla A1 a Barberino del Mugello, sulla panoramica in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, di Calenzano e di Firenze Ovest e dal comando di Bologna con i distaccamenti di Monzuno e di Castiglione dei Pepoli. Sul posto sono intervenute due squadre e quattro autobotti. L’incendio ha riguardato il rimorchio che trasporta guanti in lattice e altro materiale che per la tipologia ha ostacolato le operazioni di spegnimento. Per lo spegnimento è stato ichiesto l’intervento di un mezzo di movimentazione con ragno per lo smassamento del materiale trasportato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it