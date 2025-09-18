Camilla Buzzetti pubblica il nuovo singolo You Make Your Bed dal 19 settembre 2025
Dal 19 settembre 2025 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali You Make Your Bed, il nuovo singolo di Camilla Buzzetti, pubblicato per Altavibe Music. Dopo i successi precedenti, la giovane cantautrice italiana torna con un brano intenso che affronta i dilemmi emotivi di un triangolo amoroso, confermando la sua capacità di raccontare storie personali con un linguaggio musicale internazionale. Indice. Camilla Buzzetti – You Make Your Bed: Il significato del brano. Il videoclip ufficiale. Chi è Camilla Buzzetti. FAQ su You Make Your Bed di Camilla Buzzetti. Camilla Buzzetti – You Make Your Bed: Il significato del brano. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
