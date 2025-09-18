Camilla Boniardi chi è Camihawke la nuova fidanzata di Tananai

È una delle influencer e delle content creator più celebri in Italia e che sta facendo parlare di sé, oltre che per il suo talento indiscusso, anche per la sua vita sentimentale. Stiamo parlando di Camihawke, nickname di Camilla Boniardi, che sa destreggiarsi senza difficoltà tra social, teatro e scrittura. Camihawke, gli esordi sul web. Camihawke, nome d’arte di Camilla Boniardi, è una content creator, influencer e scrittrice italiana nata il 21 giugno 1990 a Monza. Laureata in giurisprudenza, ha deciso di abbandonare la carriera legale per seguire la sua vera passione: la comunicazione. Il nickname Camihawke nasce dall’unione del suo nome, Camilla, con la parola “Hawk” (falco), che non è un riferimento diretto al film Ladyhawke ma è ispirato da un libro di Michele Mari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Camilla Boniardi, chi è Camihawke, la nuova fidanzata di Tananai

In questa notizia si parla di: camilla - boniardi

Camilla Boniardi conferma la relazione con Tananai: "Bella scoperta, sono felice". Ecco cosa ha detto https://mondotv24.it/camilla-boniardi-conferma-relazione-tananai-bella-scoperta-sono-felice-ecco-cosa-detto/… - X Vai su X

Sto riacquistando serenità È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire Però sono felice | Camihawke conferma il fidanzamento con Tananai.

Camilla Boniardi, chi è Camihawke, la nuova fidanzata di Tananai - Si chiama Camihawke ed è l’influencer che ha fatto innamorare Tananai: Camilla Boniardi ha una carriera eclettica ... Lo riporta dilei.it

Camilla Boniardi conferma la relazione con Tananai: “Bella scoperta, sono felice”. Ecco cosa ha detto - Camilla Boniardi si è esposta per la prima volta sulle indiscrezioni sulla sua frequentazione con Tananai. Segnala mondotv24.it