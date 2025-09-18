Cameri chiuso un locale per sette giorni
Tre aggressioni, clienti con precedenti di polizia e musica ad alto volume anche a tarda notte.Sono questi i motivi per cui, nella mattinata di oggi, 18 settembre, la polizia ha chiuso per 7 giorni un bar nel centro storico di Cameri, su disposizione del questore.Erano stati diversi gli esposti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
