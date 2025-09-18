Camera vicina alla rissa dopo l’ok alla riforma della giustizia | scontro anche su Gaza

Dayitalianews.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una seduta infuocata. Mattinata ad altissima tensione oggi, 18 settembre, nell’Aula della Camera. La discussione sulla riforma della giustizia si è trasformata in una vera bagarre, con sospensioni ripetute e scontri verbali al limite dello scontro fisico. La riforma, che introduce tra le novità più rilevanti la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, ha ottenuto il via libera in terza lettura. Ma lo scontro non si è fermato lì: subito dopo l’approvazione, l’attenzione si è spostata sulla crisi in Medio Oriente e la situazione a Gaza, portando l’opposizione ad abbandonare l’Aula fino a martedì 23 settembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

camera vicina alla rissa dopo l8217ok alla riforma della giustizia scontro anche su gaza

© Dayitalianews.com - Camera vicina alla rissa dopo l’ok alla riforma della giustizia: scontro anche su Gaza

In questa notizia si parla di: camera - vicina

La Camera approva la separazione delle carriere e scoppia la rissa; Abbassa quella musica e scatta la maxi rissa con i coltelli tra vicini: padre e figlio in ospedale; Rissa a colpi di mazza da baseball fra vicini in zona ospedale: un ferito, nei guai quattro persone.

Scontro alla Camera dei deputati dopo il voto sulla riforma della giustizia: cosa è successo? - Ecco cosa è successo alla Camera dei deputati dopo il voto sulla riforma della giustizia: scontro tra maggioranza e opposizione. Come scrive tag24.it

camera vicina rissa dopoC’è stata una zuffa alla Camera dopo l’approvazione della riforma sulla separazione delle carriere - Giovedì, durante la votazione finale alla Camera dei deputati sul disegno di legge per la separazione delle carriere dei magistrati, parte della più ampia riforma della giustizia promossa dal governo ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Camera Vicina Rissa Dopo