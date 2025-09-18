Camera di Commercio Occupazione in crescita in alberghi e ristoranti
Il mondo del lavoro si appresta alla ripresa autunnale: la nuova stagione è tempo di bilanci. A settembre le imprese della Versilia e delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono complessivamente circa 7.500 assunzioni, in lieve calo rispetto al 2024, soprattutto a causa della frenata registrata nei territori pisano e apuano. In controtendenza invece la Versilia e la provincia di Lucca, dove la domanda di lavoro è in crescita, +8%, sostenuta dal settore turistico e da una parziale attenuazione delle difficoltà di reperimento. Nel complesso, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta un nodo critico per il mercato occupazionale, con percentuali ancora elevate: 48% a Lucca e Pisa, 53% a Massa-Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I numeri del manifatturiero in provincia: i comparti in crescita, recessione e quelli in recupero - "I risultati dell’indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere confermano un quadro complesso, in linea con le dinamiche economiche nazionali e internazionali" ... Lo riporta cesenatoday.it
Specializzazioni produttive nel basso Lazio, ecco quali settori sono in crescita e quali no - Per quanto riguarda l'export, quello laziale è trainato dalla farmaceutica (47,1%), che nel Basso Lazio arriva al 65,5%, seguita da chimica (7,6%), metalli (5,7%), aerospazio e automotive (8,1%). Come scrive latinatoday.it