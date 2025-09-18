Il mondo del lavoro si appresta alla ripresa autunnale: la nuova stagione è tempo di bilanci. A settembre le imprese della Versilia e delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono complessivamente circa 7.500 assunzioni, in lieve calo rispetto al 2024, soprattutto a causa della frenata registrata nei territori pisano e apuano. In controtendenza invece la Versilia e la provincia di Lucca, dove la domanda di lavoro è in crescita, +8%, sostenuta dal settore turistico e da una parziale attenuazione delle difficoltà di reperimento. Nel complesso, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta un nodo critico per il mercato occupazionale, con percentuali ancora elevate: 48% a Lucca e Pisa, 53% a Massa-Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera di Commercio. Occupazione in crescita in alberghi e ristoranti