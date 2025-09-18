Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia E la tensione esplode su Gaza | le opposizioni via dall’aula fino a martedì

Mattinata infuocata oggi, 18 settembre, nell’Aula della Camera. La seduta si è trasformata presto in una bagarre dai toni accesissimi, con ripetute sospensioni e scontri verbali (ma ad un passo da quelli fisici). Tutto questo, nel giorno in cui la riforma della giustizia – che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante – ha ottenuto il via libera in terza lettura. Ma se a infiammare inizialmente l’Aula è stata la riforma, la tensione si è poi spostata su tutt’altro fronte: la crisi in Medio Oriente e la situazione a Gaza. In segno di protesta, i capigruppo delle forze di opposizione hanno annunciato la decisione di non prendere parte ai lavori parlamentari fino a martedì 23 settembre, chiedendo che il governo formuli delle comunicazioni in Aula sulla crisi in corso, aprendo così la strada a un dibattito e a un voto. 🔗 Leggi su Open.online