Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia E la tensione esplode su Gaza | le opposizioni via dall’aula fino a martedì
Mattinata infuocata oggi, 18 settembre, nell’Aula della Camera. La seduta si è trasformata presto in una bagarre dai toni accesissimi, con ripetute sospensioni e scontri verbali (ma ad un passo da quelli fisici). Tutto questo, nel giorno in cui la riforma della giustizia – che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante – ha ottenuto il via libera in terza lettura. Ma se a infiammare inizialmente l’Aula è stata la riforma, la tensione si è poi spostata su tutt’altro fronte: la crisi in Medio Oriente e la situazione a Gaza. In segno di protesta, i capigruppo delle forze di opposizione hanno annunciato la decisione di non prendere parte ai lavori parlamentari fino a martedì 23 settembre, chiedendo che il governo formuli delle comunicazioni in Aula sulla crisi in corso, aprendo così la strada a un dibattito e a un voto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: camera - passo
Passo in avanti alla Camera per istituire la Festa nazionale per San Francesco: il 4 ottobre Assisi capitale del dialogo
Passo in avanti alla Camera per istituire la Festa nazionale per San Francesco: il 4 ottobre Assisi capitale del dialogo https://ift.tt/D3Z2s4I https://ift.tt/7Ua89qk - X Vai su X
Bomboloni alla crema fatti in casa soffici e golosi con video passo passo https://blog.giallozafferano.it/ricettechepassione/ricetta-bomboloni-alla-crema/ - facebook.com Vai su Facebook
Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall'aula fino a martedì; Rissa a Collegno, parla l'avvocato del papà: Dispiaciuto ma ha dato solo uno schiaffo; Pugni e spintoni sul Passo Sella: rissa tra autisti dopo il blocco dei pullman. Il video.
Separazione carriere, sì alla Camera: rissa in aula dopo l’esultanza del governo - Rissa alla Camera: scontro tra maggioranza e opposizioni su Gaza e separazione carriere. Segnala blitzquotidiano.it
Giustizia, sì della Camera alla separazione delle carriere. Ma si sfiora la rissa - Questa mattina, 18 settembre 2025, è stato compiuto un altro importante passo sulla riforma della Giustizia. iltempo.it scrive