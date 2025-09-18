Cambio al vertice per il Rotary Club di Reggio Calabria | Antonino Foti è il nuovo presidente
Cambio alla guida del Rotary Club. È l’ingegnere Antonino Foti, il 63esimo presidente del Rotary Club Reggio Calabria. Il passaggio delle consegne con il presidente uscente, l’avvocato Giampaolo Latella, è avvenuto, con una sobria ed elegante cerimonia, a Catona, alla presenza delle autorità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: cambio - vertice
Cambio al vertice della Legione carabinieri Sicilia, l'Usic ringrazia il generale di divisione Giuseppe Spina
Calci, cambio al vertice nel Cif comunale: il saluto del sindaco alla nuova presidente
Rotary, cambio al vertice. Miccoli nuovo presidente
Legnano - Cambio al vertice all’Associarma di Legnano: il nuovo presidente è Giorgio Piccioni - facebook.com Vai su Facebook
Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Ascoli. Il maggiore Petruzzella subentra al maggiore Caruso #ANSA - X Vai su X
Cambio al vertice per il Rotary Club di Reggio Calabria: Antonino Foti è il nuovo presidente; Cambio al vertice del Rotary Club Pisa: Paolo Ghezzi è il nuovo presidente; Cambio al vertice del Rotary Club Siena: Anna Lisa Albano nuova presidente.
Rotary, cambio al vertice. Il nuovo presidente è Paolo Botti - Durante una partecipatissima conviviale svoltasi al ristorante Opera 02 di Castelvetro, con oltre 120 presenze ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Cambio della guardia in casa Rotary Club Sabina Tevere: Carboni al posto di Pizzicaria - Venerdì 4 luglio si è svolta la cerimonia del passaggio della Campana fra la presidente uscente, l'avvocato Sabrina Pizzicaria, e il ... Secondo ilmessaggero.it