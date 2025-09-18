Cambio al vertice delle Compagnie dei Carabinieri di Avellino Montella e Solofra

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi arrivi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Hanno assunto la guida delle Compagnie di Avellino, Montella e Solofra i Capitani Alessandro De Palma, Maria Rosaria Paduano e Daniele De Filippo, che subentrano rispettivamente al Maggiore Fabio Iapichino, al Maggiore Rolando Russo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

