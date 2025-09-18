Cambiaghi ripensa al suo trasferimento dall’Inter Women alla Juve | Ecco dov’è nata la trattativa Vi dico le differenze tra le nerazzurre e le bianconere

Cambiaghi ripensa al suo trasferimento dall’Inter Women alla Juventus Women: le parole dell’attaccante bianconera. Intervistata sa TMW, l’attaccante della Juventus Women, Michela Cambiaghi, è tornata sul suo trasferimento in bianconero avvenuto in estate dopo aver lasciato l’ Inter Women. IL MIO TRASFERIMENTO ALLA JUVENTUS WOMEN – « Quando ho saputo che c’era l’interesse della Juve sono stata contenta. Penso che nel femminile in Italia è il club che ha vinto di più, ha le strutture migliori. Era uno step successivo che volevo fare e sono contenta di essere qui ». QUANTO HA INCISO CANZI NELLA SCELTA DI VENIRE ALLA JUVE? – « Io l’ho vista giocare l’anno scorso e ero molto curiosa di questo modo di giocare con l’uno contro uno. 🔗 Leggi su Internews24.com

