Cambia la viabilità all' incrocio del ponte | chiuso il tratto finale della via
I lavori sono stati riprogrammati e la Provincia di Ferrara ha reso note le nuove date. Da venerdì 19 settembre, infatti, a Bondeno cambia la viabilità in corrispondenza dell'incrocio in cui confluiscono la Sp69 Virgiliana, la Sp9 in direzione Casumaro e via Borgatti. Si tratta della zona del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: cambia - viabilit
Cambia la viabilità su via Don Minzoni: istituita la nuova rotatoria #molfetta - facebook.com Vai su Facebook
Il T-red cambia incrocio. Semaforo verde dalla Giunta: "È un’idea per fare cassa" - In via Fizzonasco a Pieve è in arrivo la nuova rotatoria che sostituirà l’impianto. Come scrive ilgiorno.it