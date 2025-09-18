Cambia la viabilità all' incrocio del ponte | chiuso il tratto finale della via

Ferraratoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori sono stati riprogrammati e la Provincia di Ferrara ha reso note le nuove date. Da venerdì 19 settembre, infatti, a Bondeno cambia la viabilità in corrispondenza dell'incrocio in cui confluiscono la Sp69 Virgiliana, la Sp9 in direzione Casumaro e via Borgatti. Si tratta della zona del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambia - viabilit

Il T-red cambia incrocio. Semaforo verde dalla Giunta: "È un’idea per fare cassa" - In via Fizzonasco a Pieve è in arrivo la nuova rotatoria che sostituirà l’impianto. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cambia Viabilit224 Incrocio Ponte