Caltagirone 21enne denunciato per furto d’auto e utilizzo illecito di carte

Furto dell'auto e uso indebito delle carte di pagamento. I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 21enne di origini romene, ritenuto responsabile di furto e indebito utilizzo di carte di pagamento, a poche ore dai fatti. L'uomo è accusato di aver sottratto un' Audi A6 parcheggiata nel cortile di un 28enne meccanico del posto, il quale aveva l'auto in custodia per riparazioni. Durante il furto, il ladro ha preso anche la patente e due carte di pagamento appartenenti al meccanico. Traccia digitale e video sorveglianza. La scoperta del furto è avvenuta grazie a un messaggio della banca che informava il meccanico di pagamenti non autorizzati effettuati con le sue carte presso un distributore automatico di una tabaccheria a Niscemi (CL).

